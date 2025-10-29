Путин заявил об отсутствии аналогов подводного аппарата «Посейдон»

Подводный безэкипажный аппарат «Посейдон», испытания которого прошли накануне, не имеет аналогов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», – сказал Путин на встрече с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Президент уточнил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность российской самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат», которая скоро поступит на боевое дежурство. По скоростям и глубинам ему нет аналогов, подчеркнул российский лидер.

Россия вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Глава государства назвал это достижение огромным успехом.

Москва, Зоя Осколкова

