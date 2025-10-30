В России ослабят ограничения на эксплуатацию крупных беспилотников

В России хотят снят ограничения на эксплуатацию крупных беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов имеет огромный потенциал для бизнеса – от геологоразведки до доставки товаров.

С 2022 года в РФ действуют четыре уровня реагирования и запрет на использование беспилотников. Максимальный (военное положение) действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Средний введен в приграничных субъектах, повышенный – в регионах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных. В остальных 59 действует уровень базовой готовности.

Грядущие изменения касаются последней категории субъектов и дронов массой свыше 30 кг. Соответствующее поручение Минтрансу дал вице-премьер Виталий Савельев, пишут «Известия». «Обеспечить завершение решения поставленной задачи по снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов в субъектах РФ, в которых установлен уровень базовой готовности», – говорится в документе.

Сейчас процедуры регистрации таких аппаратов очень сложны, они могут занимать по несколько месяцев, а разрешение на полеты необходимо получить от органов местного самоуправления. Поэтому бизнес применяет дроны под угрозой штрафов, отмечают эксперты.

Правительство системно поддерживает развитие отрасли производства и внедрения БАС в России и пытается упрощать процедуры их использования – однако этот вопрос может быть лишь постепенным, с учетом, в первую очередь, обеспечения безопасности граждан и промышленных объектов. Ведь беспилотники могут применять злоумышленники в целях диверсий.

Смягчение ограничений для гражданского применения дронов может открыть новые возможности для бизнеса. БПЛА можно применять в геологоразведке и добыче природных ресурсов, а также использовать дроны со специализированным программным обеспечением для зондирования поверхностей (поиск полезных ископаемых, оценка месторождений).

Сфера гражданского применения беспилотников развивается весьма быстро, и снижение административных барьеров создает предпосылки для массового внедрения – чем больше регионов получат возможность применять дроны без избыточных ограничений, тем быстрее будет развиваться цепочка услуг и решений вокруг этой технологии.

Москва, Зоя Осколкова

