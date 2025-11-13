В Роскачестве предупредили о рисках разговоров около умных колонок

Умные колонки всегда находятся в активном режиме, чтобы реагировать на команды пользователя. Поэтому лучше не обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами. Об этом рассказали в Роскачестве.

Полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона. Любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты, рассказал ТАСС руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Это не значит, что колонка записывает и передает все разговоры в режиме реального времени, подчеркнул специалист. Устройство ожидает специальное слово-активатор, все, что звучит вокруг, анализируется непосредственно на самом устройстве.

Ключевым критерием безопасности при выборе умной колонки считается наличие кнопки отключения микрофона. Полезной практикой также будет регулярная проверка разрешений, предоставленных всем гаджетам умного дома.

Лучше отключать микрофон в те периоды, когда колонка не используется. То же самое касается камер на ноутбуках, их лучше прикрывать специальными шторками. «Это гарантирует, что даже в случае гипотетического взлома программного обеспечения доступ к камере будет заблокирован», – отметил Кузьменко.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

