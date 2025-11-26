Россиян предупредили о мошеннических приложениях под видом антирадаров

Кибермошенники стали распространять вредоносные приложения под видом антирадаров. Злоумышленники действуют в анонимных каналах и через «пиратские» сайты. С таким предупреждением выступили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации киберполиции, в ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денег.

Схема, по которой действуют мошенники, практически всегда одинакова: человек видит рекламу «полезного приложения» с антирадаром и скачивает APK-файл из непроверенного источника. Этот файл может называться, к примеру, DPS_RADAR (1).apk, PDS-Radar.apk, Антирадар.apk, Антирадар_камеры.apk, GDEDPS.apk.

После установки вредоносная программа получает доступ к банковским приложениям или СМС, что позволяет совершать несанкционированные списания с банковского счета жертвы.

