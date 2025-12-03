В России перестала запускаться Roblox. Возможно, игровая платформа заблокирована РКН

Пользователи в России с утра жалуются, что не могут открыть сайт и приложение популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. По данным сервиса мониторинга Downdetector, за сутки число жалоб составило 8719, за последний час поступило более 1,8 тыс. жалоб.

Большинство пользователей (40%) сообщили о сбое в работе мобильного приложения игры, 34% – о сбое в работе сайта. Также есть жалобы на общий сбой, работу личного кабинета.

Проблемы с доступом к платформе наблюдаются в Москве, Калининграде, Сочи, Симферополе, Краснодаре, Владикавказе, Воронеже, Саратове, Тамбове, Уфе, Красноярске, Омске, Хабаровске, Якутске, Хабаровском крае, Новосибирской области, Югре, Камчатке.

Первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин не исключил блокировку сервиса в России, но призвал дождаться официального сообщения от Роскомнадзора. Он напомнил, что ранее Роскомнадзор заявлял о бездействии модерации Roblox, создающем условия и предпосылки для нарушений и преступлений.

«Видимо, сигнал услышан не был. Изменится ли позиция Roblox по отношению к российским пользователям после блокировки, мы скоро увидим. Не исключаю, что если модерация будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, игра снова станет доступна», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Роскомнадзор 29 ноября заявил, что на Roblox в большом количестве присутствует неподобающий для несовершеннолетних контент, который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей», а также создаются условия и предпосылки для противоправных действий. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно обращались к Roblox с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

