Россиян предупредили о риске скачивания множества приложений

Большое количество приложений на смартфоне тормозит работу гаджета, даже если памяти в устройстве еще достаточно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на игроков рынка услуг связи.

«Многие пользователи уверены, что если память еще не полностью загружена, то можно спокойно скачивать все подряд... На практике устройство начинает работать медленнее, быстрее разряжаться и чаще зависать. Причина кроется в том, что любое приложение занимает не только место в памяти, но и использует системные ресурсы, даже если вы его не открываете», – рассказал собеседник агентства.

Даже закрытые приложения продолжают собирать данные, обновляться и перегружают систему. Со временем это приводит к снижению производительности. Приложения продолжают работать в фоновом режиме, что быстрее расходует заряд. Смартфон компенсирует нехватку ресурсов, нагружая процессор. Это приводит к быстрому нагреву телефона и снижению срока службы аккумулятора.

Кроме того, для корректной работы смартфоне необходимо свободное пространство, часть внутренней памяти используется как временная площадка для системных процессов. Когда память телефона почти заполнена, приложения закрываются сами по себе, фотографии не сохраняются, видео не загружается, а обновления перестают устанавливаться. Последнее делает смартфон еще и уязвимым для взлома.

