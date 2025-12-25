Космические войска России запустили ракету с новым аппаратом

Космические войска России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что запуск был осуществлен в 17:11 с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту», – отметили в Минобороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

