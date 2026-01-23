В России ужесточат ответственность за нелегальный майнинг криптовалюты

Российские власти планируют усилить ответственность за незаконную добычу цифровой валюты. Нелегальные майнеры перегружают сети под видом бытового потребления и наносят ущерб экономике в десятки миллиардов рублей ежегодно.

В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности за нарушение требований к майнингу. В документе предлагается установить соразмерную общественной опасности деяний ответственность за нарушение требований и запретов при осуществлении деятельности по майнингу цифровой валюты, сообщили «Известиям» в комитете ГД по энергетике.

Нарушение запрета на осуществление майнинга цифровой валюты будет караться административным штрафом: для граждан – в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией соответствующего оборудования, а для юрлиц – от 1 до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (с конфискацией).

Кроме того, нововведения касаются непредоставления майнером информации о получении цифровой валюты, осуществления майнинга теми, кто не имеет на это права, оказания оператором майнинговой инфраструктуры услуг по ее предоставлению ИП и юрлицам, включенным или исключенным из реестра лиц, осуществляющих майнинг, нарушения порядка представления соответствующих сведений в ответственный орган исполнительной власти. Максимальные суммы предлагаемых в законопроекте штрафов достигают 5 млн рублей.

Необходимость поправок объясняется тем, что энергетическая нагрузка от скрытых ферм приводит к дефициту мощностей и авариям. «Это создает угрозу безопасности граждан и надежности энергосистемы, а также влечет целый ряд негативных социальных и экономических последствий. Среди последствий для энергосистемы – дефицит мощности, в том числе сетевой, рост нагрузки на электросети и их износ, невозможность технологического присоединения социальных объектов и нового жилья, пожары и аварии. Растет перекрестное субсидирование электроэнергетики. Страдает экономика, в том числе бюджеты всех уровней, поскольку соразмерное налогообложение действующим законодательством РФ не урегулировано», – рассказал председатель комитета Госдумы по энергетике, экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В Федеральной налоговой службе уточнили, что штрафы не грозят бытовым майнерам, то есть физлицам, которые осуществляют добычу в пределах 6000 киловатт-часов в месяц, поскольку такие граждане не подлежат включению в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Москва, Зоя Осколкова

