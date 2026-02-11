Хакеры могут следить за россиянами через кормушки для животных

Мошенники могут взламывать кормушки для домашних животных и собирать данные. Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности.

Многие бытовые гаджеты имеют выход в Сеть, а также оснащены встроенными камерами. При этом информационная защита таких устройств, как правило, находится на крайне низком уровне.

«Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер», – рассказал РИА «Новости» эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

Под угрозой находится практически любой гаджет с выходом в интернет. Понять, что прибор взломали, зачастую бывает непросто, признаками могут быть странные изменения в его поведении, такие как случайное включение, перезагрузки, нестабильное соединение с сетью или несанкционированные уведомления.

Москва, Зоя Осколкова

