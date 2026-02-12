российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 13:08 мск

Голосовой помощник научился материться после общения с клиентами компании ЖКХ

Голосового робота, который помогал компании, работающей в сфере ЖКХ, пришлось отучать от нецензурной лексики после общения с клиентами. Об этом рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

Технологии активно внедряются в сферу обслуживания клиентов и позволяют сократить штат кол-центров управляющих компаний, передает ТАСС. Согласно статистике, около 80% обращающихся удовлетворяются ответом от голосового помощника, сообщил Викторов полях Сибирского строительного форума

Глава НОТИМ добавил, что бывают и аварийные случаи, когда нужно переходить на живого оператора, умеющего принимать экстренные решения.

«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами», – рассказал Викторов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

