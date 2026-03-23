За год число атак с вредоносными программами выросло в 7,7 раза

В России растет число обращений, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения. По словам экспертов, взрывной рост обусловлен активным использованием злоумышленниками новых технологий, включая искусственный интеллект.

В феврале 2026 года количество обращений, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения (ВПО) в Рунете, достигло рекордного уровня, сообщили «Известиям» в координационном центре доменов .RU/.РФ. В рамках проекта «Доменный патруль» было направлено 2718 жалоб, что что в 3,6 раза выше, чем месяцем ранее. При этом с 1 января по 10 марта 2026-го число обращений достигло 7778, что в 7,7 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Как отмечает аналитик данных КЦ Евгений Панков, взрывной рост атак с использованием вредоносов связан с активным использованием злоумышленниками новых технологий, включая искусственный интеллект, который позволяет быстрее создавать уникальные вирусы, а также с ростом уязвимостей в корпоративных сетях.

«Главная цель атак с использованием ВПО – получить доступ к устройству пользователя, – указал эксперт. – После его заражения злоумышленники могут похищать личные данные, проникать в банковские приложения и даже полностью контролировать аппарат».

Основные пути распространения вирусов и троянов – фишинговые страницы популярных брендов и ботов в мессенджере Telegram, а многие атаки нацелены на Android-устройства. Генеративные модели используются с разной мотивацией, включая финансовую выгоду, кибершпионаж и хактивизм. Это объясняется тем, что ИИ существенно ускоряет разработку вредоносных программ и снижает порог входа для реализации атак.

Чтобы обезопасить себя, необходимо использовать качественный антивирус, который помогает обнаруживать и удалять вредоносное ПО, подчеркнули эксперты. Важно регулярно создавать резервные копии и хранить данные на внешних носителях, чтобы минимизировать потерю информации в случае кибератаки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

