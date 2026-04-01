Россиян предупредили о рисках подписки на зарубежные сервисы

Подписки на зарубежные сервисы и приложения могут обернуться непредвиденными расходами и потерей данных. Об этом рассказал РИА «Новости» замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия на базе ТУСУР» Руслан Пермяков.

«Подписка означает, что вы вступаете в договор с иностранной компанией, которая действует в своей юрисдикции: данные могут обрабатываться вне РФ и вне требований 152-ФЗ. Компания может в одностороннем порядке ограничить доступ (санкции, compliance). Возможна блокировка аккаунта без объяснения причин (особенно при подозрении на «sanctions evasion»)», – пояснил эксперт.

Кроме того, вероятны финансовые потери из-за колебания курса рубля, так как происходят регулярные списания в иностранной валюте, возможны дополнительные комиссии банков или посредников, сложности с отменой подписки и риск двойных списаний.

При этом доступ к сервису может быть потерян не только из-за санкционных ограничений, но и блокировок со стороны Роскомнадзора. Это грозит потерей накопленного контента, например, данных на облачных носителях.

Часто пользователи недооценивают операционные риски. «Зависимость от VPN/прокси – нестабильность работы, невозможность получить поддержку, обновления/фичи могут быть недоступны по региону, риск непредсказуемого снижения качества обслуживания, выражающегося в ограничении пропускной способности или введении лимитов на использование, без предварительного уведомления пользователя», – перечислил Пермяков.

Москва, Зоя Осколкова

