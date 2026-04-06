Россия будет прорабатывать возможность пилотируемой миссии на Марс

Россия планирует разработать технологии, чтобы иметь возможность отправить человека на Марс. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

В настоящее время долгие космические миссии наносят организму человека необратимый вред из-за воздействия тяжелых заряженных частиц. Для полета на Марс необходимо подготовить технологический ответ, как защитить человека от такого воздействия.

«Шаг за шагом каждый год будем отрабатывать новые технологии, которые в будущем позволят иметь эту возможность», – цитирует Баканова РИА «Новости».

Глава «Роскосмоса» отметил, что технологии полета до ближайших планет человечеством уже освоены: состоялись пилотируемые миссии на Луну, на Марс были отправлены автоматические аппараты. Основной общемировой тренд в космонавтике, по его словам, – мультипланетность. Начать в этом пути все космические державы планируют с Луны, добавил Баканов.

Москва, Зоя Осколкова

