В Госдуме отклонили проект о маркировке сгенерированного ИИ контента

Законопроект, предусматривающий маркировку контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ), был отклонен комитетом Госдумы по информационной политике. Об этом сообщил замглавы комитета Антон Горелкин.
«Комитет не поддерживает, рекомендует отклонить», – цитирует Горелкина «Интерфакс». Депутат отметил, что случае принятия законопроекта «отмаркировать придется 90% всего интернета, а мошенники, естественно, маркировать ничего не будут».
Рабочий вариант законопроекта «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» был опубликован на официальном портале нормативных актов 18 марта.
В частности, авторы инициативы предлагали обязать владельцев сервиса ИИ обеспечивать предупреждение о применении таких технологий при создании аудио и визуального информационного материала или контента. Оно должно размещаться прямо внутри сгенерированного материала.
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»