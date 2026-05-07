В Москве в День Победы отключат мобильный интернет и СМС

В День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и коммуникаций РФ.

В преддверии праздника, 7-8 мая, у Минцифры нет планов по отключению и ограничению мобильного интернета в столице. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные меры.

«Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету – в том числе к «белому списку» сайтов – и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены», – отметили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

