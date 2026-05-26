В киберполиции предупредили об очередном вредоносном «бесплатном VPN»

Кибепреступники распространяют очередной «бесплатный VPN», который заражает смартфон и другие гаджеты вредоносным программным обеспечением. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО, отметили в киберполиции.

После установки приложение получит доступ к SMS, push-уведомлениям, данным банковских приложений. Кроме того, на телефон без ведома пользователя могут загрузить другие вредоносные модули.

В МВД подчеркнули, что «бесплатные» VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносных программ. В киберполиции рекомендовали скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, но и это не дает 100% гарантии безопасности.

Москва, Наталья Петрова

