Хакеры прячут вирус в игры для взрослых и получают полный доступ к компьютеру

Россиян предупредили о новом вредоносе Argamal, который прячется в играх категории «18+». Вирус позволяет хакерам взять компьютер под свой полный контроль. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

«Схема атаки начинается со скачивания пользователем архива с зараженной игрой. После запуска на устройство устанавливается скрытый модуль, который в течение нескольких дней остается неактивным. Затем он загружает дополнительный компонент, обеспечивающий злоумышленникам полный удаленный контроль над системой», – говорится в статье.

Вирус способен выполнять широкий спектр действий, включая создание скриншотов, управление курсором, сбор и передачу файлов на удаленные серверы, а также перезагрузку или отключение системы по команде операторов.

По словам специалистов, вредоносная программа активно обновляется, приобретая новые функции и претерпевая изменения в инфраструктуре. Это свидетельствует о том, что кампания продолжается и, вероятно, будет развиваться дальше.

Эксперты рекомендуют пользователям скачивать программы исключительно из официальных источников, использовать современные средства защиты и включить отображение расширений файлов в Windows для более эффективного выявления подозрительных объектов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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