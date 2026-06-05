Лишь 4% профессий могут быть почти полностью автоматизированы ИИ

Около трети сотрудников уже используют сервисы искусственного интеллекта в своей работе. При этом только 4% профессий может быть почти полностью автоматизировано ИИ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит РБК.

В настоящее время более 30% специалистов уже используют ИИ в четверти своих ежедневных задач. Максимальное проникновение – там, где результат работы – это текст или код (разработчики, аналитики, офисные сотрудники).

В исследовании были разграничены два типа влияния ИИ: автоматизация – полная замена человека в рутинных задачах, и аугментация – расширение возможностей специалиста.

«Несмотря на широкое внедрение, ИИ пока не способен полностью заменить человека – лишь 4% профессий может быть автоматизировано более чем на 75%», – говорится в статье.

Авторы подчеркивают: для глубокой трансформации индустрии недостаточно универсальных чат-ботов – будущее за специализированными моделями. Так, в маркетинге и дизайне ИИ внедряется через узкопрофильные инструменты, а в разработке ПО – через бесшовную интеграцию в среду разработки, что служит наиболее органичным примером симбиоза человека и машины.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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