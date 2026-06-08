Новый троян крадет данные, перехватывает пароли и блокирует смартфоны

Сотрудники киберполиции выявили новую угрозу для Android – вредоносное программное обеспечение Drama RAT, которое способно красть данные, управлять мобильными банками и полностью заблокировать смартфон. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Новый троян распространяется через мессенджеры, SMS и электронную почту под видом бесплатного доступа к ChatGPT, «Яндекс.Музыке», новому VPN или модификаций для Minecraft.

После установки приложение Drama RAT запрашивает разрешение на обновление – так оно загружает основную вредоносную часть. Затем приложение запрашивает доступ к Службе специальных возможностей, что позволяет трояну читать экран, перехватывать пароли и даже имитировать касания. Дальше приложение требует установить PIN-код, чтобы злоумышленник мог заблокировать смартфон для владельца. Далее оно просит установить PIN-код, чтобы злоумышленник мог заблокировать смартфон владельца.

«Drama RAT превращает смартфон в полностью управляемого «зомби». На панели администратора в реальном времени отображается: IP-адрес и геолокация, версия Android, уровень заряда, датчики освещености и положения, а также – какое приложение открыто на экране жертвы. Злоумышленник видит, пользуетесь ли вы банком, мессенджером или почтой», – отметили в МВД.

Для защиты от нового вида трояна пользователям рекомендовали устанавливать приложения только из официальных магазинов, внимательно читать запросы разрешений и использовать мобильный антивирус. «Если приложение для просмотра PDF просит доступ к специальным возможностям, камере и микрофону – это явный признак вредоноса», – указали в киберполиции.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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