Почти три тысячи IT-компаний в России могут потерять льготы

Тысячи IT-компаний в России могут лишиться льгот, если не пройдут аккредитацию на «Госуслугах». Об этом предупредили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Осталось 20 дней до окончания приема заявлений на подтверждение IТ-аккредитации. Около 3 тыс. ИТ-компаний могут лишиться аккредитации, если не заполнят форму на «Госуслугах» до 1 июля», – говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что ранее сроки прохождения аккредитации были специально продлены. Те, кто этого не сделает, не смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу на прибыль и отсрочкой от срочной службы.

Подтверждение аккредитации будет утверждено до 1 сентября. Ведомство направит уведомление о решении в личные кабинеты организаций на «Госуслугах».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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