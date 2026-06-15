В России может появиться новая система оповещений о ЧС

Система оповещений о чрезвычайных ситуациях в России не всегда справляется со своей задачей. Жители жалуются, что узнают об опасностях постфактум – СМС с предупреждениями приходят поздно или вообще не доходят. Существует альтернативная технология, но ее запуск упирается в бюрократическую инерцию.

«Новые угрозы требуют новых решений. Но система предупреждения о чрезвычайных ситуациях в России во многом опирается на механики еще прошлого века – сирены, громкоговорители, экстренные сообщения по телевизору. В ХХ веке к ним добавилось СМС-оповещение. Но оно часто бесполезно из-за перегруженных сетей», – пишет газета «Известия».

По словам специалистов, технология СМС-сообщений работает по принципу адресной доставки, поэтому, чтобы оповестить миллион человек, оператор связи должен сформировать миллион отдельных сообщений и поставить их в очередь. В таких условиях сеть моментально перегружается, и люди могут получить экстренное СМС через 30-40 минут, когда опасность миновала.

Не добавляет скорости информирования и долгая цепочка принятия решений, которая к тому же меняется в зависимости от уровня угрозы. Первичный уровень – местный. В каждом муниципалитете есть Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), которая получает информацию об угрозе, докладывает главе муниципалитета или председателю местной комиссии по ЧС. Они и принимают решение об информировании.

Например, об опасности налета БПЛА узнают структуры Минобороны, они информируют оперативный штаб региона. Тот формирует информационное сообщение, направляет сотовым операторам, которые его превращают в СМС. Но сам цикл реагирования – обнаружение, оценка, подтверждение, согласование – затянут. Ведь за каждый этап отвечают разные структуры. А еще есть человеческий фактор. Глава муниципалитета или региона может принять решение за минуту, а может – ждать.

Эффективная альтернатива СМС-рассылкам – это технология Cell Broadcast. В отличие от СМС, миллион сообщений здесь не выстраивается в очередь для отправки. Сообщение отправляется не конкретному абоненту на его номер, а напрямую базовой станции. И станция просто транслирует его в эфир на служебной частоте. Все телефоны, находящиеся в зоне покрытия этой вышки, получают уведомление мгновенно и одновременно. При этом система позволяет накрыть сообщением не всю область, а конкретный район, поселок и даже квартал.

Подобные системы активно используются в США, Южной Корее, Японии. 26 мая ее запустили на Кипре. Из стран СНГ она внедряется в Казахстане, в 2026-2027 годах это должно произойти в Эстонии, Швеции, ряде других стран Европы.

В России первые версии Cell Broadcast начали тестироваться МЧС и операторами связи еще в 2010 году. И активизировались после разрушительного наводнения 2012 года в Крымске, когда там не сработали привычные системы оповещения. Тестовые внедрения тогда прошли в Татарстане, Новосибирской области, Хакасии, Туве, Москве. Впрочем, тогда, по словам специалистов, для этой технологии просто не пришло время. По итогам тестирования в регионах ее признавали перспективной, она обеспечивала быстрый охват больших зон без перегрузки сети, но имела ограничения по поддержке на устройствах и требовала модернизации инфраструктуры.

Речь о том, что в то время на рынке доминировали кнопочные телефоны и большое количество различных операционных систем. Чтобы получать сообщения по Cell Broadcast, абоненту нужно вручную изменить настройки. Люди не хотели этим заниматься, и охват аудитории был весьма низким, а МЧС это не устроило.

Но сегодня технологический ландшафт изменился. Практически все смартфоны работают на современных версиях iOS или Android. В этих системах поддержка экстренных оповещений включена по умолчанию. В текущих условиях данная система сможет стать надежным инструментом обеспечения безопасности, отмечают эксперты.

А пока каждый регион децентрализованно решает проблему выстраивания системы оповещения. Субъекты тратят сотни миллионов рублей на эти цели, но результата – в масштабах страны – пока не видно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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