Из App Store исчезли все приложения VK

Корпорация Apple удалила приложения VK из App Store. Программы нельзя скачать или обновить, а уведомления перестанут приходить.

Из онлайн-магазина Apple исчезли: «ВКонтакте», «Mail ru», «Одноклассники», «Дзен», «Знакомства», «Музыка», «Мессенджер», «Почта», «Видео» и «Skillbox».

Как сообщили в VK, приложения были удалены без предупреждения. При этом в компании напомнили, что в отношении VK не было введено каки-либо санкций и она никогда не фигурировала в «черных» списках.

«Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», – говорится в сообщении.

В компании заверили, что делают всё для обеспечения комфортного и безопасного доступа к продуктам и сервисам.

Тем временем, на других площадках приложения VK доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и остальные функции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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