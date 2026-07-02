В России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством

В России сформирован оперативный штаб для борьбы с дистанционным мошенничеством. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Задача оперштаба – объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы», – приводит пресс-служба слова вице-премьера.
Григоренко также отметил, что штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе – в рамках государственной информационной системы «Антифрод».
Создание оперштаба – одна из системных инициатив правительства, направленных на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых кабмином мер за первые пять месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось почти на треть.
Москва, Зоя Осколкова
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