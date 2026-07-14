Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Google и Apple

Трудности с доступом к сервисам Google и Apple в России не связаны с блокировками. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее пользователи из России стали массово сообщать о плохой работе сайтов Google, Apple и Github. В пике об отсутствии доступа говорили более тысячи человек, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию жалоб в интернете.
Проблема наблюдается как через мобильные платформы, так и в браузерах ПК.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», – заявили в ведомстве.
Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России.
Москва, Зоя Осколкова
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