Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Google и Apple

Трудности с доступом к сервисам Google и Apple в России не связаны с блокировками. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее пользователи из России стали массово сообщать о плохой работе сайтов Google, Apple и Github. В пике об отсутствии доступа говорили более тысячи человек, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию жалоб в интернете.

Проблема наблюдается как через мобильные платформы, так и в браузерах ПК.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», – заявили в ведомстве.

Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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