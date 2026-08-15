В Москве и Подмосковье запретили майнинг

В Москве, Подмосковье и ряде муниципальных округов Курской области с 15 августа вступил в силу запрет майнинга криптовалют. Ограничения будут действовать до конца 2032 года.

Соответствующее постановление кабмина России было опубликовало 31 июля. Документ внес изменения в ранее действующий порядок регулирования майнинга цифровых валют. Минэнерго РФ в пояснительной записке к проекту постановления указывало, что отсутствие круглогодичного запрета на этих территориях приводит к рискам дефицита энергомощностей из-за подключения энергоемких майнинговых ферм к электросетям, напоминает «Интерфакс».

В Курской области майнинг запретили в Беловскоме, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском округах, а также в городе Льгове.

Ранее правительство России ввело запрет на майнинг цифровых валют в 10 регионах с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. В этом списке оказались Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также Донецкая и Луганская народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Позже круглогодичный запрет криптодобычи был введен на юге Иркутской области, а также в отдельных районах Забайкальского края и Бурятии.

Москва, Наталья Петрова