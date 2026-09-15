Робот-доставщик попал в аварию в Москве

Робот-доставщик протаранил припаркованный автомобиль в Москве. Причина ДТП устанавливается.

Как сообщает телеграм-канал «112», робот съехал с бордюра и врезался в автомобиль, припаркованный вдоль тротуара. Механический курьер выехал обратно на пешеходную дорожку, но с места аварии не скрылся, а остался ждать владельца авто.

Отмечается, что на машине после столкновения остались небольшие царапины, которые удалось устранить с помощью полировки. Серьезных повреждений не было.

Компания-владелец робота устанавливает причину аварии. Выясняется, сменил ли курьер свой маршрут самостоятельно или имело место внешнее воздействие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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