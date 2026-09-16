Агенты ИИ изобрели непонятный людям язык для общения между собой

Модели искусственного интеллекта создали новый язык для общения между собой, который по мере развития становится все менее понятным для людей. Об этом сообщает газета The Guardian.

Сотрудники нью-йоркской лаборатории Emergence провели исследование, в ходе которого наблюдали за ИИ-агентами нескольких крупнейших компаний. Через несколько дней взаимодействия в экспериментальных группах системы начали придумывать собственные выражения и сокращения, а также договариваться об их значении без соответствующей команды со стороны разработчиков.

«Этим агентам не давали указания изобретать язык. Они сами разработали новую лексику, общие значения и правила коммуникации – и другие агенты их переняли», – сообщил исполнительный председатель Emergence доктор Сатья Нитта.

Новый язык включал в себя поэтические метафоры, технические выражения и деловой жаргон. Чем больше ИИ-агенты коммуницировали друг с другом, тем более непрозрачным становился их язык для людей.

По словам экспертов, ИИ-агенты изобретают новый язык для упрощения взаимодействия, повышения эффективности и сокращения вычислительных затрат. Однако это осложняет контроль за действиями автономных моделей со стороны человека.

«Это создает фундаментальную проблему для контроля ИИ: возможность наблюдать за происходящим – не то же самое, что возможность понимать происходящее», – заключил Нитта.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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