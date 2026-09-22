В России хотят запретить производителям электроэнергии майнить криптовалюту

В России хотят запретить производителям электроэнергии выступать оператором инфраструктуры для майнинга криптовалюты. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.

«Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельность по производству и (или) купле-продаже электрической энергии с деятельностью по осуществлению майнинга цифровых валют и (или) по оказанию услуг операторов майнинговой инфраструктуры», – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В ФАС подчеркнули, что действующим законодательством уже установлен запрет на совмещение этих разных видов деятельности в сфере электроэнергетики. Предлагается дополнить положения и распространить запрет на операторов майнинговой инфраструктуры, то есть на компании, которые предоставляют услуги размещения майнингового оборудования.

«Законопроект направлен на развитие уже существующего в отрасли принципа разделения видов деятельности, нивелирует риски дискриминационного доступа к энергетическим мощностям, а также исключает проблему переноса издержек из непрофильного бизнеса в регулируемый сегмент», – отметили в ФАС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube