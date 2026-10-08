Сбой произошел в работе сайта РЖД из-за внешних сервисов

В работе сайта РЖД произошел сбой из-за работы внешних сервисов, сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время сайт РЖД у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного, что связано с работой внешних сервисов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме.

Ранее в Мострансавто сообщили, что покупка билетов на автобусы онлайн временно недоступна в Подмосковье из-за приостановки работы дата-центра, обеспечивающего функционирование онлайн-сервисов. По предварительным данным, для полного восстановления работы сервисов потребуется до 24 часов. Оплатить проезд можно непосредственно в автобусе через стационарный валидатор или мобильный терминал у водителя.

Сервис для операций с недвижимостью ЦИАН проинформировал о техническом сбое в работе своего приложения и сайта после атаки БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. «Мы фиксируем сбой в работе сайта и приложения «Циан» в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера», – говорится в сообщении. Сейчас специалисты занимаются восстановлением работы платформы.

Напомним, в ночь на 8 октября в дата-центре компании «Яндекс» в рязанском Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Никто не пострадал, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена. В связи с этим часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, сообщили в компаннии.

Пользователи сообщали о проблемах с доступом ко многим сервисам «Яндекса» – почте, поиску, облачному хранилищу, документам и таблицам.

Москва, Наталья Петрова