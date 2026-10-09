Минцифры хочет ввести минимальную скорость интернета в квартирах

Минцифры намерено обязать провайдеров обеспечивать скорость домашнего интернета не менее 1 Гбит/с в каждой квартире. Законопроект о реформе отрасли связи планируется внести в Госдуму до конца 2026 года, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, ведомство прорабатывает требования по минимальной скорости интернета не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме в течение 10 лет, внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи, введение запрета на 10 лет на получение лицензии и обеспечение непрерывности услуг связи.

По данным газеты, не менее 50% выручки провайдера должно будет приходиться на услуги связи, стоимость лицензий будет повышена, и она должна будет соответствовать размеру территории, на которой работает оператор.

Также Угнивенко обратил внимание на важность учета особенности оказания услуг связи малыми операторами, которые являются единственными на своей территории, дав им время на реализацию новых требований. По его словам, у компаний будет год на переоформление лицензии без взимания платы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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