NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Туризм

■■■■■■■■■

Публикации за 07.01.17

Российские туристы застряли в Таиланде

Российские туристы застряли в Таиланде

Продолжительные ливневые дожди на тайском острове Самуи привели к перебоям в работе местного аэропорта, в результате чего российские туристы не смогли вылететь на родину. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами.

«Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел Российской Федерации и консульским отделом посольства России в Таиланде», – говорится в сообщении.

Как ожидается, погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.17

Челябинские лыжники потерялись на Зюраткуле. / Под Крымский мост забита половина свай. / Военные освободили ВПП аэропорта Храброво от аварийного Airbus (ФОТО, ВИДЕО). Воздушная гавань возобновила работу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter