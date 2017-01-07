Российские туристы застряли в Таиланде

Публикации за 07.01.17

Продолжительные ливневые дожди на тайском острове Самуи привели к перебоям в работе местного аэропорта, в результате чего российские туристы не смогли вылететь на родину. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами.

«Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел Российской Федерации и консульским отделом посольства России в Таиланде», – говорится в сообщении.

Как ожидается, погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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