В сочинских кабаках чиновников принимают за втрое меньшие деньги / Мэр города рассказал о существовании двух типов меню

Публикации за 19.01.17

Мэр Сочи Анатолий Пахомов стушевался, когда в одном из заведений общественного питания на территории Красной поляны ему предложили меню с заниженными ценами. В частности, чашку чая главе курортного города обошлась всего лишь в 80 рублей, против 350 рублей для прочих посетителей ресторана.

Пахомов посетил заведение не один, а с чиновником из Москвы. В результате градоначальнику стало весьма неловко из-за произошедшего. Объясняя, в чем кроется причина неоправданно высоких цен, он сказал, что на ситуацию повлияла высокая арендная плата, передает «Бизнес.ФМ». По информации мэра Сочи, отдельное меню с низкими ценами на случай проверок есть у многих ресторанов Красной Поляны.

По словам главного редактора BlogSochi.ru, Александра Валова, ситуация со стоимостью питания и напитков в Сочи совершенно не нормальная, впрочем, как и цены на проживание. «Запредельные арендные ставки. Например, отдохнуть: номер в гостинице в Австрии или в Швейцарии стоит, скажем, 5 тысяч в рублях, нормальная цена, в принципе. У нас – 10-11 тысяч рублей за один день с одного человека за номер. Вот, например, «Горки город», у них цены более-менее демократичные. «Роза Хутор» запредельные цены дает, то же самое в ресторане «Вершина». Например, чай мне продали за 300 рублей. Суп тоже – цена порядка 500 рублей за какую-то маленькую чашечку».

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 19.01.17

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