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Публикации за 22.02.17

Россиянам открыли въезд в Армению по внутренним паспортам
Фото: BestMaps

Россиянам открыли въезд в Армению по внутренним паспортам

Россияне, начиная с завтрашнего дня, 23 февраля, смогут посещать Армению по внутренним паспортам, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

О разрешении россиянам посещать Армению по внутренним паспортам стало известно 11 ноября прошлого года, напоминает РИА «Новости». Тогда об этом говорил премьер-министр Армении Карен Карапетян. Документ же Россия и Армения подписали 24 января. По мнению главы российского кабмина Дмитрия Медведева, подобная мера «будет укреплять сотрудничество [между странами] в такой важнейшей сфере, как гуманитарное сотрудничество».

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