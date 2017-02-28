Краснодарским и крымским отелям предложили поумерить аппетиты

Публикации за 28.02.17

Отелям Краснодарского края и Крыма предложено в этом летнем сезоне снизить цены. С такой инициативой выступил глава Ростуризма Олег Сафонов, объяснив позицию ведомства в том числе растущей конкуренцией на рынке.

«Наша позиция состоит в том, что всем владельцам коллективных средств размещения и региональным властям нужно серьезно поработать над тем, чтобы стоимость услуг не вырастала в этом году. Более того, может быть, имеет смысл подумать и понизить стоимость услуг для туристов из других регионов и из-за рубежа. Потому что в этом году, по нашему мнению, значительно вырастет конкуренция», – заявил он в интервью «Российской газете».

Сафонов также указал на растущую популярность пакетных туров среди россиян. По его словам, что Ростуризм планирует расширить список направлений, по которым продаются пакетные туры, и ведомство уже работает с туроператорами над этим. В частности, планируется запустить пакетные туры на Дальний Восток.

Глава Ростуризма предложил подумать и над созданием фондов персональной ответственности туроператоров внутреннего туризма – по аналогии с фондом «Турпомощь», созданным для оказания помощи туристам, оказавшимся в тяжелом положении за рубежом из-за банкротств туроператоров. Сафонов признал, что имеется «определенный перекос в сторону защиты именно выездного туризма». «Я недавно предложил подумать, пообсуждать с бизнесом о необходимости распространить защиту на туристов, путешествующих по нашей стране», – заключил он.

Москва, Зоя Березина

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