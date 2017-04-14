Россия не вошла в первую сотню самых безопасных стран для туристов / Рейтинг ВЭФ возглавила Финляндия

Публикации за 14.04.17

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) обнародовали рейтинг самых безопасных стран мира для туристов. В список вошли 136 стран, при его составлении учитывались уровень преступности, угроза терроризма и наличие вооруженных конфликтов.

Составители рейтинга сочли самой безопасной страной в мире Финляндию. На второй строчке – Объединенные Арабские Эмираты, на третьем месте – Исландия. В топ-10 также вошли Оман (4 место), Гонконг (5 место), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Самыми опасными странами названы Йемен и Колумбия (135 и 136 места), немного уступают им Йемен и Сальвадор.

Россия расположилась в рейтинге на 109 месте между Перу (108 место) и Камеруном (110 место), улучшив результат по сравнению с 2016 годом на 17 позиций. Казахстан оказался на 58 месте, Украина занимает 127 место.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.04.17

То ли райское местечко, то ли – стратегическое: В совмине Крыма имеют разные взгляды на будущее посёлка Орджоникидзе. / Украинцы организованно фанатеют от Крыма. / В Симферополе приступили к монтажу кровли нового аэропорта (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»