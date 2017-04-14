NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Туризм

■■■■■■■■■

Публикации за 14.04.17

Россия не вошла в первую сотню самых безопасных стран для туристов / Рейтинг ВЭФ возглавила Финляндия

Россия не вошла в первую сотню самых безопасных стран для туристов Рейтинг ВЭФ возглавила Финляндия

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) обнародовали рейтинг самых безопасных стран мира для туристов. В вошли 136 стран, при его составлении учитывались уровень преступности, угроза терроризма и наличие вооруженных конфликтов.

Составители рейтинга сочли самой безопасной страной в мире Финляндию. На второй строчке – Объединенные Арабские Эмираты, на третьем месте – Исландия. В топ-10 также вошли Оман (4 место), Гонконг (5 место), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Самыми опасными странами названы Йемен и Колумбия (135 и 136 места), немного уступают им Йемен и Сальвадор.

Россия расположилась в рейтинге на 109 месте между Перу (108 место) и Камеруном (110 место), улучшив результат по сравнению с 2016 годом на 17 позиций. Казахстан оказался на 58 месте, Украина занимает 127 место.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.04.17

То ли райское местечко, то ли – стратегическое: В совмине Крыма имеют разные взгляды на будущее посёлка Орджоникидзе. / Украинцы организованно фанатеют от Крыма. / В Симферополе приступили к монтажу кровли нового аэропорта (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter