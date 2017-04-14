Туристы из Китая самые щедрые в мире

Публикации за 14.04.17

Туристы из КНР удерживают лидирующую позицию по показателям расходов в путешествиях. Вслед за китайцами идут американцы, немцы, англичане и французы. Тем временем, Россияне показали отрицательную динамику по тратам за рубежом, чему способствовали экономические проблемы в стране и слабый рубль.

По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), за прошлый год туристы из Поднебесной потратили на зарубежные поездки по миру 261 млрд долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Положительная динамика у китайских туристов наблюдается на протяжении последних пяти лет. Прежде всего, граждане КНР предпочитают отдыхать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, от щедрости китайцев выигрывают Япония, Южная Корея и Таиланд. Также немало денег туристы из Китая тратят в США и Европе.

На втором месте по сумме трат на поездки находится США. За прошлый год американские туристы потратили на путешествия 122 млрд долларов. За пределы родины в 2016 году выезжали более 80 млн американцев.

Германия оказалась третьей по расходам туристов за рубежом. Немцы потратили 81 млрд долларов на иностранных курортах. Вслед за ними идут британцы, потратившие 64 млрд долларов в туристических путешествиях. Пятую строчку рейтинга заняли французы, оставившие за границей 41 миллиард долларов.

Россияне стали меньше тратить в зарубежных поездках. Специалисты UNWTO объясняют это тем, что российская экономика ослабевает, а курс рубля по отношению к иностранным валютам никак не стабилизируется. В прошлом году туристы из России потратили за рубежом 24 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.04.17

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