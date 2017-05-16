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Туризм

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Публикации за 16.05.17

Россиян предупредили об угрозе терактов в Тунисе и Таиланде

Россиян предупредили об угрозе терактов в Тунисе и Таиланде

Ростуризм предупредил жителей России о росте террористической угрозы в Тунисе и Таиланде, говорится в ведомства.

Высокий уровень террористической угрозы в Тунисе связан с тем, что это африканское государство граничит со странами, где активно действует террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Ростуризм призывает туристов соблюдать меры личной безопасности, особенно во время пребывания на таких курортах как Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба. Кроме того, путешественников просят воздерживаться от поездок на юг Туниса, а также полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром.

В Таиланде также зарегистрирован «высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок», отмечается в сообщении. В Ростуризме предупреждают, что атаки могут быть осуществлены завербованными террористами местными жителями из числа персонала туриндустрии. В частности, могут быть созданы «аварийные ситуации с брендированным туристическим автотранспортом», а также совершены поджоги либо биологическое и химическое заражение мест проживания российских туристов с имитацией «естественных» причин этих событий, указывает ведомство.

Туроператорам настоятельно рекомендовано «информировать клиентов о потенциальных рисках, с которыми они могут столкнуться».

Москва, Светлана Петрова

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