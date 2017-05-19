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Публикации за 19.05.17

Курилы открывают авиасообщение с Японией

Курилы открывают авиасообщение с Японией

Регулярные перелеты между Японией и Южными Курилами стартуют с 18 июня. Договоренности об открытии авиасообщения были достигнуты в ходе переговоров российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

Регулярный рейс на южнокурильские острова рассчитан на японских граждан, которые хотят посещать могилы своих предков, передает агентство Kyodo.

Ранее Россия предоставила безвизовый режим для японцев, близкие которых захоронены на островах Южных Курил, в также журналистам, общественным деятелям и исследователям. В настоящее время на Кунашире находится вторая группа из Японии, ее участники рассчитывают встретиться с местными жителями, а также посетить школы.

Тем временем, японцы, посетившие Курилы ранее в рамках безвиза, высказали свое недовольство. Дело в том, что им не разрешили отправиться в несколько бывших поселений, которые находятся вблизи российских военных баз.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 19.05.17

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