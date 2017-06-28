На Южные Курилы впервые приехала бизнес-миссия из Японии

На Южные Курильские острова впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. В состав делегации вошли 69 человек – представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур: сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, труда и благосостояния, здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций.

Фото: здесь и далее sakhalin.gov.ru

Группу возглавил специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Японские представители прибыли в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика». В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Делегация прибыла, чтобы «выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах». Ранее договоренностей об этом достигли президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Бизнес-миссия планирует посетить объекты рыбного хозяйства, розничной торговли и сферы услуг, туристического и медицинского назначения и морские и воздушные гавани островов. «По моему глубокому убеждению, которое разделяют и остальные участники делегации, мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства», – заявил Хасэгава. По его мнению, это «приведет к увеличению здесь числа рабочих мест, а также к росту доходов местного населения».

Как писал «новый День», Владимир Путин и Синдзо Абэ провели переговоры в Москве в конце апреля. В ходе встречи обсуждалась «тематика совместной хозяйственной деятельности» Японии и России на Курилах. Стороны договорились, что на Курильские острова отправится делегация японского бизнеса и чиновников. О начале совместной работы на Курилах они договорились в конце прошлого года во время первого за десять лет визита российского президента в Японию.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 27.06.17

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