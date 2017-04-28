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Публикации за 28.04.17

Япония назвала переговоры с Россией успешными / Стороны договорились по трем основным пунктам
Фото: пресс-служба Кремля

Япония назвала переговоры с Россией успешными Стороны договорились по трем основным пунктам

В Москве вчера, 27 апреля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели двусторонние переговоры. С Японией у России сложились не самые простые политические отношения. В частности, между странами не заключен мирный договор, а главным камнем преткновения являются южные Курильские острова. Они отошли к России по итогам Второй Мировой войны, и Россия отказывается их пересматривать. Япония в свою очередь считает, что острова по праву принадлежат ей.

По окончании мероприятий, Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. «Сразу отмечу, что с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества», – подчеркнул российский президент, добавив, что удалось определить приоритеты взаимодействия на ближайшую и более отдалённую перспективу.

Новый День: Япония назвала переговоры с Россией успешными

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь отметил, что переговоры были насыщенными и откровенными. По словам генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суга, с учетом рабочего ужина, переговоры продолжались 3 часа 10 минут и были насыщенными и по времени, и по содержанию. Он также сообщил, что лидеры подтвердили продвижение по вопросу подписания мирного договора.

Суга рассказал, что президент и премьер обсудили совместную экономическую деятельность. Кроме того, была достигнута договоренность о возможности чартерного сообщения между Японией и четырьмя островами южных Курил и об увеличении количества пунктов въезда для японцев на эти острова. Помимо этого, как передает РИА «Новости», решено направить на острова двустороннюю группу из представителей правительства и бизнес-кругов для изучения на месте возможностей совместной экономической деятельности.

Новый День: Япония назвала переговоры с Россией успешными

«По этим трем пунктам были достигнуты договоренности. Мы считаем это хорошим результатом», – подчеркнул Суга. Генеральный секретарь правительства также сообщил, что состоялся откровенный обмен мнениями по вопросам Северной Кореи и Сирии.

Токио, Иван Гридин

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