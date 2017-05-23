NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Туризм

■■■■■■■■■

Публикации за 23.05.17

Отдых не по карману: половина россиян проведет лето дома / Только каждый шестой собирается поехать в отпуск

Отдых не по карману: половина россиян проведет лето дома Только каждый шестой собирается поехать в отпуск

Почти половина жителей России проведет лето в месте проживания, только 16% смогут съездить в отпуск в другой регион страны или за границу. Большинство называют основной причиной отказа от поездок материальные трудности.

Согласно результатам , проведенного социологами «ВЦИОМ-Спутник», 47% населения РФ не смогут поехать отдыхать. Чаще всего это пожилые люди и жители сельской местности страны. По сравнению с прошлым годом ситуация практически не изменилась. Однако популярность постепенно теряет дачный отдых, снижение с 35% в 2016 году до 29%.

Только каждый десятый собирается посетить другие города России во время летнего отпуска. Первую строчку среди российских курортов занимает Крым, куда хотели бы отправиться 37% опрошенных, затем идет Черноморское побережье Кавказа – 31%.

Зарубежные поездки планируют лишь 6% респондентов. Из заграничных мест отдыха россияне предпочитают Турцию. Турецкие курорты манят в основном молодежь и жителей столичных городов.

Из тех, кто останется дома, 17% планируют работать все лето. Проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной, по которой граждане не могут выехать на отдых. По сравнению с прошлым годом предполагаемые траты на путешествие, по оценкам респондентов, выросли на 18% – с 33,6 тысяч рублей до 39,8 тысяч рублей. Вероятно, именно поэтому увеличилось число тех, кто откладывает деньги на поездку заранее. В прошлом году таких было 36%, в этом – 48%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.17

Впервые в России: авиадебошир попал под «уголовку», ему грозит до 5 лет тюрьмы. / Манит в дорогу: куда южноуральцы поедут отдыхать летом. / В «Домодедово» задержан турист с чаем, конфетами и папиросами, в которых был кокаин.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter