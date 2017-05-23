Отдых не по карману: половина россиян проведет лето дома / Только каждый шестой собирается поехать в отпуск

Публикации за 23.05.17

Почти половина жителей России проведет лето в месте проживания, только 16% смогут съездить в отпуск в другой регион страны или за границу. Большинство называют основной причиной отказа от поездок материальные трудности.

Согласно результатам опроса, проведенного социологами «ВЦИОМ-Спутник», 47% населения РФ не смогут поехать отдыхать. Чаще всего это пожилые люди и жители сельской местности страны. По сравнению с прошлым годом ситуация практически не изменилась. Однако популярность постепенно теряет дачный отдых, снижение с 35% в 2016 году до 29%.

Только каждый десятый собирается посетить другие города России во время летнего отпуска. Первую строчку среди российских курортов занимает Крым, куда хотели бы отправиться 37% опрошенных, затем идет Черноморское побережье Кавказа – 31%.

Зарубежные поездки планируют лишь 6% респондентов. Из заграничных мест отдыха россияне предпочитают Турцию. Турецкие курорты манят в основном молодежь и жителей столичных городов.

Из тех, кто останется дома, 17% планируют работать все лето. Проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной, по которой граждане не могут выехать на отдых. По сравнению с прошлым годом предполагаемые траты на путешествие, по оценкам респондентов, выросли на 18% – с 33,6 тысяч рублей до 39,8 тысяч рублей. Вероятно, именно поэтому увеличилось число тех, кто откладывает деньги на поездку заранее. В прошлом году таких было 36%, в этом – 48%.

Москва, Зоя Осколкова

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