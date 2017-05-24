Укрепляющийся рубль отпугнул иностранных туристов

Публикации за 24.05.17

Представители туристического рынка России прогнозируют уменьшение въездного потока в 2017 году. Всему виной рост рубля по отношению к иностранным валютам, что влечет увеличение расходов на туры в РФ, а также рост трат во время путешествий туристов из за рубежа внутри страны.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2016 году 3,27 миллиона поездок совершили интуристы в Россию. По мнению экспертов, турпоток в этом году упадет не менее чем на 10%, пишет «Коммерсант». В предыдущие годы популярность РФ среди иностранных туристов росла в основном за счет девальвации рубля, теперь же укрепившаяся нацвалюта считается основным фактором отказа от поездок в Россию гражданами других государств.

Кроме того, повлияло на сокращение турпотока ограниченное число мест в гостиницах. Номера бронировались к проведению Кубка Конфедераций по футболу. Однако сейчас, отмечают эксперты, часть отелей вновь вышла на рынок, но на продажах это не сказалось. Так как интуристы покупают туры за несколько месяцев, и освобождение номеров в гостиницах не может поменять их планов.

Наиболее сильное падение показали азиатские страны. В целом количество бронирований зарубежными гостями на первую половину лета снизилось примерно на 20%. Игроки туристического рынка считают, что снижение потока в первую очередь будет наблюдаться за счет самостоятельных путешественников. При этом 70% иностранных туристов приедут в составе организованных групп.

Самым популярным российским городом, который выбирают зарубежные путешественники, является Москва, затем идет Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Омск.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.17

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