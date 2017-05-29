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Туризм

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Публикации за 29.05.17

12 счастливчиков проедут по всему миру и получат за это зарплату

12 счастливчиков проедут по всему миру и получат за это зарплату

Компания World Life Experience объявила об открытии вакансии на работу мечты. 12 человек за год облетят весь мир, опишут свои впечатления от путешествия в блогах и получат по 2,5 тысячи евро в месяц.

Конкурс открыт на сайте World Life Experience. В команду возьмут шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 20 до 35 лет. За год группа посетит не менее 40 стран мира, в частности, путешественники побывают в Великобритании, Испании, Португалии, Индии, Китае, Австралии и даже на Мадагаскаре.

Главная цель проекта состоит в продвижении социальной ответственности через прямые пожертвования в НПО и через практическое сотрудничество с местными организациями. Участники миссии обязательно приобщатся к благотворительным проектам.

Сотрудники World Life Experience будут ездить все вместе, все расходы берет на себя работодатель. Туристам оплатят проезд, проживание, страховку и развлечения. Кроме того, работники получат вознаграждение в размере 2,5 тысяч евро в месяц, а четыре раза в год смогут отдохнуть от труда на протяжении двух недель.

Заявки на работу мечты принимаются до 30 июня. Путешествие стартует в сентябре.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 29.05.17

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