Взлетали прямо в ураган – российские туристы рассказывают как спасались от «Ирмы» на Кубе

Российские туристы в соцсетях делятся страшными историями об урагане «Ирма», который бушевал в выходные на популярном кубинском курорте Варадеро. В отелях сносило крыши, людей эвакуировали в бункеры. При этом некоторые российские туроператоры приняли решение не отменять рейсы и полные самолеты взлетали прямо перед ураганом. «Было очень-очень страшно при взлете, самолет нереально трясло и кидало в разные стороны. После нашего рейса аэропорт закрыли», – пишут туристы в соцсетях.

Ураган «Ирма» бушевал на Кубе в минувшие выходные. На популярных кубинских курортах сейчас находятся 1200-1500 россиян, по оценке представителя кубинского туризма в Москве Эдильберто Лиона, – сообщает Вестник Ассоциации туроператоров России. Организованные туристы из России сконцентрированы на курортах Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Самостоятельные туристы, как правило, размещаются в Гаване.

Ростуризм отчитался о том, что россиянам ничего не угрожает: «По информации Посольства России на Кубе, все туристы, находившиеся на курортах страны в зоне активности урагана «Ирма», перемещены в безопасные районы. Количество россиян среди эвакуированных уточняется. По предварительным данным, оно составляет порядка 200 человек. В случае, если ураган не изменит направление движения и погодные условия не будут ухудшаться, через сутки туристы вернутся в свои отели в местах отдыха», – говорится на сайте.

Однако в соцсетях российские туристы и турагенты сообщают о том, что многие попали в ужасные условия в связи с «Ирмой».

«Туристы сейчас на Кубе, Варадеро, ситуация катастрофическая... в отеле снесло крышу и топит, вчера всех забрали, а их и ещё кого-то оставили. Еды, воды и связи не сегодня нет, персонала тоже. Ростуризм трубку не берет... туроператор Натали турс тоже. Связи с туристами сегодня нет. У кого есть какие либо контакты для экстренной связи на Кубе? Отель inerostar Bella vista. Буду очень благодарна», – пишет в группе для турагентов Profi.Travel «ВКонтакте» турагент Анжелика Толочек.

Некоторые туристы, которые попали в ураган на Кубе, сегодня уже постят фотографии с чистым океаном и голубым небом. Другие – фотографии разрушений в отелях, на которых в основном видно поваленные деревья и ветки. Но есть и те, кому не повезло. Так, пользователь «elena_1612» в Instagram рассказала, что их туроператор Anex Tour вывез из отеля почти в разгар урагана и посадил на рейс.

«Пока Канада в связи с надвигающимся ураганом Ирма экстренно вывозила своих туристов из Варадеро эвакуационными рейсами, а немцы переносили ближайшие рейсы на более поздние даты, наш туроператор #AnexTour лишь оставил записку на ресепшне в стиле «Ну, вы там держитесь». В записке говорилось о том, что пик урагана придется на 9 сентября, как раз на день нашего вылета в Москву. (…)CNN уже несколько часов говорил, что ветер усиливается и удар придется на Варадеро на 8 утра, то есть как раз на время нашего вылета. Мы все же надеялись, что рейс перенесут, и каково же было удивление, что чартер Azur Air от #AnexTour все же вылетел из Москвы с 300 туристами. Самолет планировал приземлиться на Варадеро как раз к началу урагана. Это притом, что рейсы из других стран были отменены. (…) В 3 утра нас должен был забрать автобус #AnexTour, чтобы отвезти в аэропорт. Ветер усиливался, был сильный дождь, электричество вырубало каждые 5 минут. Аэропорт в Варадеро тем временем закрыли, наш вылет перенесли в Гавану. …Конечно же, из аэропорта Гаваны были отменены все рейсы, и только наш самолет все еще собирался лететь в Москву. (…) А еще было очень-очень страшно при взлете, самолет нереально трясло и кидало в разные стороны. После нашего рейса аэропорт закрыли. Вот такие вот приключения», – рассказала «elena_1612».

В комментариях порталу TourDom представители авиакомпании Azur aAir Анастасия Матюшина сообщила, что претензий от туристов не поступало.

«Несмотря на разыгравшуюся стихию, субботние рейсы из Москвы на Кубу и обратно состоялись по расписанию и информации о каких-либо проблемах в связи с ураганом от туристов не поступало. Следующий рейс у нас только в четверг, я думаю, к этому времени всё успокоится», – цитирует портал представителя авиакомпании.

Добавим, что с 10 сентября аэропорты Кубы все-таки закрылись. Рейсы были отменены до вечера 11 сентября.

Что касается туристов, которым только предстоит вылетать в зону урагана «Ирма», они могут отказаться от туров. Но поскольку российские ведомства не выпустили предупреждения о ЧС, туроператоры будут взимать штрафы за отмену туров. Туристы имеют право требовать переноса даты путешествия или изменения направления. Но окончательное решение останется за туроператором, – сообщает юридическая служба АТОР.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 11.09.17

Роспотребнадзор предупредил о масштабной вспышке гепатита в Калифорнии. / Разрушительный ураган «Ирма» оставил без электричества Флориду. Есть жертвы. / «Уральские авиалинии» объявили трехдневную скидку на вылеты из Екатеринбурга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»