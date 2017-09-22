Три авиакомпании Европы меняют маршруты полетов из-за испытаний Северной Кореи

Европейские авиаперевозчики Lufthansa, Swiss International Air Lines и SAS приняли решение изменить путь своих самолетов над акваторией Японского моря из-за запуска ракет КНДР. По данным авиакомпаний, это не сильно увеличит время рейса.

С октября 2017 года перелеты из Европы в Японию будут проходить над северным японским островом Хоккайдо, а также вдоль северо-восточного побережья страны, передает телеканал NHK.

В то же время японские авиалинии All Nippon Airways и Japan Airlines не планируют вносить изменения в маршруты. По словам экспертов, вероятность столкновения пассажирского самолета с ракетами КНДР практически равна нулю, так как они летают на разных высотах.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 21.09.17

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