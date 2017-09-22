Пятница, 22 сентября 2017, 10:53 мск

российское информационное агентство 18+

Туризм

Три авиакомпании Европы меняют маршруты полетов из-за испытаний Северной Кореи

Три авиакомпании Европы меняют маршруты полетов из-за испытаний Северной Кореи

Европейские авиаперевозчики Lufthansa, Swiss International Air Lines и SAS приняли решение изменить путь своих самолетов над акваторией Японского моря из-за запуска ракет КНДР. По данным авиакомпаний, это не сильно увеличит время рейса.

С октября 2017 года перелеты из Европы в Японию будут проходить над северным японским островом Хоккайдо, а также вдоль северо-восточного побережья страны, передает телеканал NHK.

В то же время японские авиалинии All Nippon Airways и Japan Airlines не планируют вносить изменения в маршруты. По словам экспертов, вероятность столкновения пассажирского самолета с ракетами КНДР практически равна нулю, так как они летают на разных высотах.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 21.09.17

В Ялте украинец пытался расплатиться тысячерублёвой фальшивкой. / После очередной гибели туриста на перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева. / Японских туристов в России станет больше.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Европа

Бывший шпион Германии станет послом Евросоюза в России c 1 октября

Россельхознадзор готов запретить ввоз фруктов из Сербии

В Чехии пассажирский поезд сбил грузовик на переезде, есть пострадавшие

Силовики: Источник телефонных атак на Россию находится в Брюсселе

В Швейцарии банкноты в 500 евро стали причиной засора общественных туалетов

Поджоги, отравления, крушения поездов: в Европе готовятся новые теракты

В Лондоне поймали второго подозреваемого в теракте в метро

Схвачен первый подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , , ,

Новости партнеров

Туризм, все новости

Крым /

В Ялте украинец пытался расплатиться тысячерублёвой фальшивкой

Екатеринбург /

После очередной гибели туриста на перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева

Японских туристов в России станет больше

В мире /

Китай запустил самые быстрые в мире поезда

Москва /

ВЦИОМ: Погода испортила отпуск жителям РФ

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости