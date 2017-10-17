Отельеры: отдых в Турции будущим летом может подорожать на 15%

Советник по культуре и туризму посольства Турции в РФ Альпер Озкан допустил подорожание отдыха на турецких курортах в следующем году, заметив, что цены для российского рынка сегодня низкие. Турецкие отельеры заявляют, что стоимость проживания на будущий сезон может вырасти на 15%.

По словам Озкана, решение относительно ценовой политики принимают непосредственно гостиничный сектор. Дипломат при этом не исключил небольшое подорожание. «Вопрос о ценах трудный. Это вопрос бизнеса… Какими будут цены в 2018 году, решат отельеры. Не исключаю, что какое-то повышение стоимости произойдет», – цитирует Озкана «Вестник АТОР».

Между тем, турецкие отельеры прогнозируют, что цены на будущий сезон вырастут на 10-15%. По их мнению, к этому их подталкивает низкая маржа бизнеса и растущие расходы на содержание отелей.

Подводя итоги летнего сезона, турецкий дипломат отметил, что и в туристическом ведомстве Турции и в турбизнесе довольны его показателями: «Сезон выдался очень хорошим. Высокий спрос». По словам Озкана, за 9 месяцев текущего года Турцию посетило 3,376 млн. российских туристов. Представители турецкого туризма рассчитывают, что по итогам года российский турпоток составит не менее 4 млн отдыхающих. На фоне успеха в этом сезоне турецкий турбизнес заявляет о планах принять в 2018 году 5 млн туристов из России. Отмечается, что рекордным для российского рынка в Турции является 2014 год, когда в страну приехало 4,5 млн россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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