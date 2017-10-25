Закуришь – попадешь в тюрьму! Россиян предостерегли от курения на пляжах Таиланда

Посольство России в Таиланде предупредило туристов о запрете на курение на 20 пляжах страны: нарушителям грозит крупный штраф или лишение свободы, сообщает на сайте диппредставительства.

Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда с 1 ноября вводит запрет на курение на ряде популярных у российских путешественников пляжах королевства для борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды. Среди них – места отдыха на островах Пхукет, Самуи, Ланта (провинция Краби), а также в курортных городах Паттайя и Хуахин.

Отмечается, что для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных местах. «Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч батов или лишения свободы на срок до одного года», – говорится в сообщении посольства.

Ранее, в сентябре дипмиссия России в Таиланде предупредило россиян о жестком наказании за ввоз и использование электронных сигарет на территории королевства. Дипломаты напомнили, что согласно законодательству Таиланда ввоз, использование, хранение и ношение на территории королевства электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (30,3 тыс. долларов) и/или тюремное заключение на срок до десяти лет.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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