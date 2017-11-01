Эксперты: Отмена системы «все включено» выйдет Турции «боком»

Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен выступил с предложением отменить систему «все включено» на курортах страны, пишет газета Sözcü.

Он считает, что туристический сектор должен уходить от концепции гостиничного туризма. По мнению Паландокена, с ликвидацией принципа «все включено» туристы начнут чаще посещать достопримечательности и больше ходить по магазинам.

Как пишет издание, чаще всего предпочитают покупать путевки «все включено» туристы из России и Германии. В рамках этой системы, объясняет Sözcü, туристы редко покидают территорию гостиницы, так как не хотят пропустить завтрак, обед или ужин. В результате в большинстве случаев они совершают только две поездки внутри Турции – из аэропорта в отель и обратно.

К 2023 году Турция рассчитывает войти в пятерку лучших в мире направлений и принимать около 50 млн туристов в год, пишет «Газета.ру». Однако в экспертной среде не уверены, что это возможно при сохранении системы «все включено».

Масштабный отказ от обслуживания в турецких отелях по системе «все включено» скажется на спросе в России на это направление отрицательно, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, передает РИА «Новости».

«Если в Турции вдруг решат отказаться от системы «все включено» в отелях частично или полностью, то это отрицательно скажется на спросе в России на это направление. Так как для наших туристов такое обслуживание очень удобно, они к нему привыкли и оценили», – сказала собеседница агентства.

Осипова также напомнила, что Турция была первой страной, которая внедрила обслуживание «все включено», и если она откажется от него в большом масштабе, то это будет воспринято нашими потребителями как понижение сервиса.

«Такой шаг, если в Турции на него решатся, обязательно повлечет за собой заметное снижение спроса на это направление. Применение системы «все включено» очень удобно для семейного отдыха, особенно для семей с маленькими детьми, так как такие отели прекрасно организованы, прежде всего в плане питания и в плане работы с маленькими постояльцами», – считает представитель АТА.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 31.10.17

В топе популярных зимой стран лидируют Россия, Таиланд и Индия. / Зимой из Кольцово можно будет улететь в Шарджу, Пардубице и на Фукоку. / Симферополь зовёт: Венето и Ломбардия выбрали между Римом и Крымом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»