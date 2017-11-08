Стал известен самый популярный у туристов город в мире

Аналитики подсчитали, в какой город прибывает больше всего туристов, с огромным отрывом уверенным лидером стал Гонконг. В сотню самых популярных направлений для путешествий попали также Москва и Санкт-Петербург.

По данным компании Euromonitor International, в 2017 году в Гонконг прибыли 26,6 млн человек. Аналитики учитывали данные о путешественниках, которые провели сутки в городе, не учитывая цель их визита. Вторую строчку рейтинга занял Бангкок, который посетили 21,5 млн туристов, замыкает тройку лидеров Лондон, в котором побывали 19,2 млн человек.

В десятке самых популярных городов оказались Сингапур (16,6 млн туристов), Макао (15,4 млн), Дубай (14,9 млн), Париж (14,4 млн), Нью-Йорк (12,7 млн), Шеньчжень (12,6 млн), Куала-Лумпур (12,3 млн).

В «Топ-100» попали и два российских города. Москва заняла 46 место с результатом 4,6 млн человек, Санкт-Петербург – 70 место, в нем побывали 2,85 млн человек.

Авторы рейтинга заметили тенденцию, что все больше азиатских городов оказываются на верхних строчках рейтинга. Так в 2010 году списке было 34 города из Азии, в 2025 будет 47, предполагают аналитики. «Влияние внутреннего азиатского туризма, в большей степени из Китая, не может быть недооценено», – отмечается в докладе.

Гонконг, Зоя Осколкова

Гонконг. Другие новости 07.11.17

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