Российских туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение россиянам, которые собираются посетить Бразилию. В стране зафиксирована вспышка желтой лихорадки. Смертельно опасное заболевание передается через укусы комаров.

В октябре в штате Сан-Паулу желтой лихорадкой заболели 50 человек, 22 случая заражения подтверждены лабораторно. С профилактической целью на территории штата закрыты учебные заведения, ограничен доступ в парковые зоны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, подозрительные на желтую лихорадку случаи заболевания были отмечены в Колумбии, Суринам, Боливии, Эквадор, Перу и Французской Гвиане.

Тем, кто планирует поездку в перечисленные страны, медики советуют сделать прививку. Чтобы избежать заражения вирусом, рекомендуется использовать репелленты, а также противомоскитные сетки. Перед выходом на улицу необходимо надевать максимально закрытую одежду.

Ежегодно в мире регистрируется около 200 000 случаев желтой лихорадки, из них 30 000 заканчиваются летальным исходом.

Сан-Паулу, Зоя Осколкова

Сан-Паулу. Другие новости 09.11.17

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